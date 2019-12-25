супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями

Кевин Федерлайн призвал перестать обвинять детей в том, что они не хотят общаться с матерью.

Бывший супруг американской исполнительницы Бритни Спирс опубликовал видео ссор звезды с сыновьями. Ролик опубликовало британское издание The Daily Mail. Кевин Федерлайн разместил ролик в собственных социальных сетях. На кадрах заметен мальчик по имени Джейден Джеймс. на момент съемки ему было 11 лет. Также в видео появляется Шон Престон, которому было 12 лет. С братьями Спирс выясняет отношения. Она призывает из уважать себя и говорит о том, что они находятся в ее доме.

Я не могу сидеть сложа руки и позволять, чтобы моих сыновей обвиняли таким образом после того, через что им пришлось пройти. Мы приняли решение показать вам эти видео, чтобы прекратить сеять ложь. Кевин Федерлайн, экс-муж Бритни Спирс

В ролике Бритни Спирс несколько раз спрашивает сыновей о том, не сошли ли они с ума. Она называет их странными. Кевин Федерлайн добавил, что не хочет, чтобы поклонники творчества его бывшей супруги комментировали поведение детей, которые на текущий момент прекратили общение с матерью.

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Фото и видео: The Daily Mail