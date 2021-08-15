Звезда приобрела себе новинку от Игоря Гуляева.

Российская певица Лолита станцевала в витрине бутика в центре Москвы. Ролик появился в собственном Telegram-канале артистки. Пользователи социальных сетей позитивно оценили харизму звезды, которая появилась в магазине по Никольской улице у известного дизайнера Игоря Гуляева. В кадре исполнительница пластично двигалась и показывает с улыбкой новый предмет гардероба.

Пришла на примерку концертных брюк, ушла в плаще. Лолита Милявская, певица

Фанаты поддержали артистку в комментариях в соцсети. Знаменитость назвали "зажигалкой" в шикарном костюме.

Откровенное видео Бузовой вызвало смех в сети.

Фото и видео: Telegram / Лолита Милявская

