Российская певица Лолита станцевала в витрине бутика в центре Москвы. Ролик появился в собственном Telegram-канале артистки. Пользователи социальных сетей позитивно оценили харизму звезды, которая появилась в магазине по Никольской улице у известного дизайнера Игоря Гуляева. В кадре исполнительница пластично двигалась и показывает с улыбкой новый предмет гардероба.
Пришла на примерку концертных брюк, ушла в плаще.
Лолита Милявская, певица
Фанаты поддержали артистку в комментариях в соцсети. Знаменитость назвали "зажигалкой" в шикарном костюме.
Откровенное видео Бузовой вызвало смех в сети.
Фото и видео: Telegram / Лолита Милявская
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