Откровенное видео Бузовой вызвало смех в сети

В соцсетях шутливо отнеслись ко фразе, которую звезда опубликовала в аккаунте.

Откровенное видео певицы и телеведущей Ольги Бузовой вызвало смех в социальных сетях. Российские пользователи высмеяли девушку из-за цитаты, которая была размещена в аккаунте. Позирующая у купальнике звезда подписала видеоролик фразой "когда нужно объяснять — не нужно объяснять". Ее поклонники неоднозначно отреагировали на комментарий. Они сравнили Ольгу Бузову с украинским политиком Виталием Кличко. Пользователи соцсети предложили собственные варианты фразы. Появились такие цитаты как "когда нужно в туалет, не нужно обедать", "когда нужно идти — не нужно плыть".

Другие же сравнили артистку с американской певицей Бритни Спирс из-за схожего поведения знаменитостей. Они также не исключили того, что Ольга Бузова может быть беременна из-за того, что девушка поправилась.

Захар Прилепин рассказал, почему Ольгу Бузову пригласили играть во МХАТ.

Фото и видео: Telegram / Бузова