Захар Прилепин рассказал, почему Ольгу Бузову пригласили играть во МХАТ

Автор объяснил, для чего театру была нужна российская знаменитость.

Российский писатель Захар Прилепин рассказал, почему певицу Ольгу Бузову пригласили играть во МХАТ. В рамках интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" литератор объяснил, что в начале специальной военной операции артистка публично не объявила о своем отношении к деятельности ВС РФ на Украине. Позже она пояснила подписчикам, тех людей, которые "гонят" на Россию, но которые продолжают зарабатывать в РФ, нужно не пускать в страну.

Нужно работать с молодежью. Я людям разъяснил так: "Нами поставлен спектакль, Ольга Бузова приглашена, воцерквили ее в самом широком смысле". Захар Прилепин, писатель

Напомним, что Ольгу Бузову позвали в спектакль о советском лидере Иосифе Сталине, в не антисталинский спектакль. Из-за широкой огласки театральному руководству пришлось расторгнуть контракт со звездой, так как от общественности поступила "атака настолько мощная".

Ранее Захар Прилепин рассказал про присягу Смольянинова российской армии.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

