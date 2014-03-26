Захар Прилепин рассказал про присягу Смольянинова российской армии

Писатель считает, что все актеры и режиссеры должны поддерживать СВО на Украине не быть пацифистами.

Российский писатель Захар Прилепин рассказал про присягу актера Артура Смольянинова армии. В эфире YouTube-проекта счел, что если артист играет в кино или театре роль военнослужащего, императора или мушкетера, то он обязан произнести особую клятву. Этим самым действием можно подчеркнуть, что артист уважает Вооруженные силы страны.

Люди, которые исполняю роль советский военнослужащих, должны нести некую моральную ответственность за это. Необходимо уважать собственную армию и тех персонажей, которых ты изображаешь. Не должно так быть, что я артист, мне платят и я играю. Захар Прилепин, писатель РФ

Напомним, что Артур Смольянинов вошел в ряды отечественных знаменитостей, которые не поддержали специальную военную операцию на Украине. Актер когда-то играл в фильме "9 рота".

Прилепин: в первую очередь нужно создать администрации в Херсоне.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ