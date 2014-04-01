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Прилепин: в первую очередь нужно создать администрации в Херсоне

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Писатель рассказал о гуманитарной помощи в Херсоне и Мариуполе.

Российский писатель и сопредседатель политической партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин считает, что в первую очередь нужно создать администрации в Херсонской области и направить в данный регион специалистов. Такой информацией эксперт поделился с журналистами "РИА Новостей".

Мы заехали с нашей командой в Херсонскую область с бойцами и с управленцами, потому что, конечно же, первоочередная задача на тех территориях, которые освобождены, но еще не в полной мере денацифицированы, да и не в полной мере демилитаризированы.

Захар Прилепин, писатель и депутат ГД

Парламентарий подчеркнул, что на территорию региона доставлен гуманитарный груз. Сейчас там находятся военные корреспонденты. Также поддержка для мирного населения прибыла на территорию Мариуполя.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: донбасс, захар прилепин, мариуполь, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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