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МО РФ опубликовало видео уничтожения украинского комплекса С-300

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Военные нейтрализовали ЗРК ВСУ боеприпасом "Краснополь".

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Ролик размещен в социальных сетях. Специалисты уточнили, что воздушная атака совершена высокоточным оружием по пусковым позициям Вооруженных сил Украины. Атака осуществлялась боеприпасом "Краснополь".

По С-300 ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением. В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что отечественный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" разработан на базе Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова. Данное подразделение входит в состав НПО "Высокоточные комплексы"). Комплекс оснащен осколочно-фугасным управляемым снарядом, а также лазерным целеуказателем-дальномером.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, краснополь, минобороны, с-300
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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