Байден "не стал бы слишком доверять" слухам об окружении Путина

Глава Белого дома призвал не верить спекулятивной информации.

Американский президент Джо Байден заявил, что "не стал бы слишком доверять" слухам об окружении Путина. Такое заявление перед журналистами сделал глава государства, когда пресса попросила его прокомментировать данные Белого дома, Госдепа и Пентагона относительно того, что от российского лидера могут якобы скрывать полноту информации о состоянии специальной военной операции на Украине, а также о состоянии отечественной экономической системы. Байден полагает, что ведомства и СМИ не располагают достоверными сведениями, но ситуация вызывает у него обеспокоенность.

Похоже, что он, и я не говорю об этом с уверенностью, похоже, что он (Путин - ред.) самоизолировался. И есть некоторые указания на то, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников. Но я бы пока не стал слишком этому доверять. Джо Байден, президент США

Политик добавил, что данная тема является для США открытым вопросом, на счету которой сейчас фиксируются спекуляции.

Байден задействует чрезвычайные полномочия для производства.

Фото: Белый дом