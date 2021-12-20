Байден задействует чрезвычайные полномочия для производства

В США планируют расширить объемы изготовления электрических батарей, электромобилей.

Американский президент Джо Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства и наращивания объемов изготовления критически важных материалов, необходимых для работы электрических батарей. Такими сведениями глава государства поделился во время своего выступления в Вашингтоне перед журналистами. Политик уточнил прессе, что говорит в том числе и о большей добыче таких полезных ископаемых как литий, графит, никель.

Сегодня я подписываю директиву для укрепления нашей экономики чистой энергетики. Я намерен задействовать закон об оборонном производстве для того, чтобы обезопасить американские цепи поставок. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома пояснил, что материалы используются американцами для функционирования электромобилей, а также для накопления возобновляемой энергии. Производство поможет обезопасить страну и не поставить ее в долгосрочную зависимость от Китая и третьих стран. Международные партнеры США выпустят из своих стратегических резервов до 50 миллионов баррелей нефти.

США будут выбрасывать из резервов на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки.

Фото и видео: Белый дом