Белый дом рассказал о росте объемов добычи энергоресурсов.

США будут выбрасывать из резервов на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления по вопросам энергетической безопасности в Вашингтоне американский президент Джо Байден. Политик во время брифинга в Белом доме заметил, что страна задействует стратегические резервы. По данным главы государства, данное высвобождение нефтяных запасов станет для США крупнейшим в его истории.

Сегодня я даю распоряжении о высвобождении 1 млн баррелей в день в течение следующих шести месяцев - более 180 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва. Джо Байден, президент США

Национальные энергетические компании готовы начать дополнительную добычу в 1 млн баррелей нефти в сутки с осени 2022 года, добавил Байден. Некоторые предприятия уже объявили о своем намерении наращивать добычу ресурсов, а также они делают инвестиции в чистые технологии ради уменьшения зависимости от нефти в будущем. По мнению Байдена, независимость европейского региона от российской энергетики могла бы изменить мировую ситуацию.

Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина".

Фото и видео: Белый дом