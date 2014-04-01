Глава США назвал ответственного за рост стоимости бензина в США.

Американский президент Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках брифинга с журналистами в Вашингтоне. Политик выступил в белом доме с речью по вопросам энергетики. По мнению спикера, скачок в стоимости бензина на внутреннем рынке США начался еще до событий на Украине.

Сейчас подорожание Путина бьет по американцам на автозаправках. Джо Байден, президент США

По словам лидера страны, ситуация с ценами на бензин является американским кризисом. Байден предложил правительству реализовать рекордные товарные интервенции из стратегических резервов нефти. Ранее проведенное Квиннипэкским университетом опрос показал, что более 40% местных жителей считают, что рост цен на бензин был спровоцирован неудачными действиями самого Джо Байдена и его администрации по экономической политике. Еще 24% американцев винят санкции против России.

Байден заявил, что COVID-19 "больше не контролирует" жизни американцев.

Фото и видео: Белый дом

