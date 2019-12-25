Президент США заявил о недостаточном финансировании борьбы с ковидом.

Американский президент Джо Байден заявил, что COVID-19 "больше не контролирует" жизни американцев. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления с речью перед журналистами в Вашингтоне на мероприятии, посвященной ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Благодаря стратегии, которую мы применяли в течение прошлого года в вопросе вакцинации, тестов, лечения и прочего, теперь мы находимся на новом этапе этой пандемии. Это не означает, что COVID-19 закончился. Джо Байден, президент США

Лидер страны напомнил гражданам США о мерах борьбы с непростой эпидемиологической ситуацией, принятых администрацией Белого дома для преодоления пандемии. Байден призвал Конгресс выделить необходимые денежные средства для продолжения этой работы. Политик уточнил, что бездействие Конгресса можно увидеть уже сейчас, так как страна больше не может закупать достаточное количество препаратов, созданных на основе моноклональных тел. По мнению президента, без финансирования нельзя будет поддерживать возможности по тестированию населения на ковид.

Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Путину обнародовать данные о сыне Байдена.

Фото и видео: Белый дом

