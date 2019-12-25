Кейт Бедингфилд оценила слова экс-президента Трампа о связях российской предпринимательницы и Хантера Байдена.

Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Путину обнародовать данные о сыне Байдена. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась директор по коммуникациям при американской администрации при президенте Джо Байдене. Кейт Бедингфилд оценила призыв экс-лидера страны по отношению к российскому коллеге обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с бизнес-леди Еленой Батуриной - вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Вот что я об этом скажу: какой еще американец, а уж тем более экс-президент, мог бы подумать, что сейчас удачное время войти в сговор с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным. Есть только один такой, и это Дональд Трамп. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

Напомним, что Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с Еленой Батуриной в интервью для местного телеканала Just News.

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Фото и видео: Белый дом

