Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Путину обнародовать данные о сыне Байдена. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась директор по коммуникациям при американской администрации при президенте Джо Байдене. Кейт Бедингфилд оценила призыв экс-лидера страны по отношению к российскому коллеге обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с бизнес-леди Еленой Батуриной - вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Вот что я об этом скажу: какой еще американец, а уж тем более экс-президент, мог бы подумать, что сейчас удачное время войти в сговор с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным. Есть только один такой, и это Дональд Трамп.
Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома
Напомним, что Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена с Еленой Батуриной в интервью для местного телеканала Just News.
США не готовы быть гарантом безопасности для Украины.
Фото и видео: Белый дом
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