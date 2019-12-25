США не готовы быть гарантом безопасности для Украины

Кейт Бедингфилд заметила, что Вашингтон не готов переходить к конкретике в данном вопросе.

США заявили, что не готовы быть гарантом безопасности для Украины. Соответствующее заявление перед журналистами во время регулярного брифинга в американской администрации президента Джо Байдена сделала директор по вопросам коммуникаций Кейт Бедингфилд. Чиновница пояснила прессе, что Вашингтон на данном этапе не может говорить ни о какой конкретике относительно контекста предоставления возможных гарантий безопасности киевскому режиму.

Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее, мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

Ранее член украинской делегации на переговорах с России Давид Арахамия заявил СМИ о том, что Киев предлагает Москве и миру новую систему гарантий безопасности для Украины. Он призвал стать странами-гарантами членов Совета Безопасности ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.О готовности идти на такой шаг ранее уже высказались в ФРГ и Великобритании.

США не окажут Киеву такой помощи, которая может привести к конфликту с РФ.

Фото и видео: Белый дом