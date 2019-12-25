США не окажут Киеву такой помощи, которая может привести к конфликту с РФ

Кейт Бедингфилд рассказала о том, какими условиями Байден руководствуется при принятии решений.

США не окажут Киеву такой помощи, которая может привести к конфликту с Россией. Соответствующее заявление перед журналистами во время регулярного брифинга сделала директор американской администрации при президенте Джо Байдене по вопросам коммуникации Кейт Бедингфилд. Чиновница пояснила, что лидер страны не намерен принимать решения о военной поддержке Украины, которые стали бы причиной прямой конфронтации с российской стороной.

Когда президент решает, что именно отправить, он учитывает два момента…первое - это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным ВСУ. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

Бедингфилд заметила, говоря о возможности передачи Украине польских истребителей советского производства о том, что объемы и масштабы предоставленной Вашингтоном военной помощи и так уже "являются беспрецедентными". Вторым фактором, на котором в своих решениях основывается Байден, состоит в отсутствии стремления к масштабному противостоянию между Вашингтоном и Москвой.

Белый дом: Байден не раскрыл новых данных о взаимодействии военных США и Украины.

Фото и видео: Белый дом