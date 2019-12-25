Трамп призвал Путина обнародовать информацию о связях сына Байдена с Батуриной

Экс-президент США рассказал о том, что Хантер Байден получал деньги и от украинской компании.

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал Путина обнародовать информацию о связях сына действующего президента Джо Байдена (Хантера Байдена) с российской предпринимательницей Еленой Батуриной. Женщина также является вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала Just The News.

Она дала ему $3,5 млн, так что теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать это…Как получилось, что мэр Москвы со своей женой передали семье Байдена $3,5 млн? Дональд Трамп, президент США

Экс-лидер Белого дома Дональд Трамп также отметил, что хотел бы узнать больше об отношениях Хантера Байдена с украинским бизнесменом Николаем Злочевским. Последний является владельцем газовой компании Burisma Holdings. Предприятие в 2014 году наняла Байдена-младшего и платила американцу сотни тысяч долларов ежегодно.

Байден назвал условие ввода войск США и НАТО на Украину.

Фото и видео: Just The News