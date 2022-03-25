Лидер США рассказал о неприемлемости использования оружия массового поражения.

Американский президент Джо Байден назвал условие ввода войск США и НАТО на Украину. Во время общения с журналистами в Брюсселе глава государства затронул вопрос о том, что Североатлантический альянс всеми силами сейчас отрицает перерастания локального конфликта между Москвой и Киевом в крупномасштабное противостояние. Политик заметил, что если в регионе начнет использоваться оружие массового поражения, включая химические или биологические атаки, то блоку совместно с Вашингтоном придется вмешаться.

США уже имеют опыт провокаций с химическим оружием. Инциденты ранее фиксировались на территории Сирии. В стране Ближнего Востока проамериканская организация "Белые каски"инсценировала атаку с применением запрещенных видов вооружений. Далее они попытались обвинить в произошедшем российских силовиков. Однако позже были найдены доказательства непричастности войск РФ.

Байден сочтет удачей, если его соперником на выборах будет Трамп.

Фото и видео: Белый дом