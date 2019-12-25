Байден сочтет удачей, если его соперником на выборах будет Трамп

Глава США рассказал, что "никого не винит" за подобный вопрос.

Американский президент Джо Байден заявил, что сочтет удачей, если его соперником на следующих выборах лидера страны будет его предшественник по Белому дому Дональд Трамп. Такое заявление глава государства сделал перед журналистами на брифинге в Брюсселе, созванном по результатам проведенного 24 марта саммита G7. Корреспонденты попросили спикера уточнить ответ о том, существует ли возможность изменения по внешней политике США в том случае, если в 2024 году к власти снова придет Трамп или "схожая с ним" фигура.

Первая встреча Группы семи…проходила в Великобритании. Я сидел там и говорил: "Америка вернулась". И один из моих коллег спросил, надолго ли…на выборах мне очень повезет, если против меня будет баллотироваться тот же самый человек. Джо Байден, президент США

Напомним, что последние президентские выборы состоялись в США в 2020 году. лидером Белого дома в тот момент был президент Дональд Трамп. Политик выдвигался на второй срок, но проиграл Джо Байдену.

Байден выступил за исключение России из G20.

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