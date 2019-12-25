Американский президент Джо Байден выступил за исключение России из G20 (Группы стран Большой Двадцатки). При этом лидер США признал, что некоторые участники саммита не согласны с его позицией. Политик ответил таким образом на вопрос журналиста о том, считает ли он целесообразным отказать России от участия в формате G20. Своим мнением глава США поделился на брифинге в Брюсселе по итогам заседания.
В том, что касается Группы двадцати, мой ответ - да. Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти.
Джо Байден, президент США
Американский лидер добавил, что если делегаты из Индонезии и других стран не согласятся с позицией Вашингтона, то странам следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Киеву возможность присутствовать на встречах саммита G20.
Байден оставил за Украиной право на территориальные уступки.
Фото и видео: Блеый дом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все