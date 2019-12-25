Президент США заметил, что не все страны саммита поддерживают позицию Вашингтона по данному вопросу.

Американский президент Джо Байден выступил за исключение России из G20 (Группы стран Большой Двадцатки). При этом лидер США признал, что некоторые участники саммита не согласны с его позицией. Политик ответил таким образом на вопрос журналиста о том, считает ли он целесообразным отказать России от участия в формате G20. Своим мнением глава США поделился на брифинге в Брюсселе по итогам заседания.

В том, что касается Группы двадцати, мой ответ - да. Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти. Джо Байден, президент США

Американский лидер добавил, что если делегаты из Индонезии и других стран не согласятся с позицией Вашингтона, то странам следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Киеву возможность присутствовать на встречах саммита G20.

Байден оставил за Украиной право на территориальные уступки.

Фото и видео: Блеый дом