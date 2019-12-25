Президент США не считает, что Киеву следует уступить России.

Джо Байден оставил за Украиной право на территориальные уступки России. Соответствующее заявление американский президент сделал на пресс-конференции в Брюсселе, собранной по результатам встречи стран-участниц Большой Семерки. По мнению политика, власти страны в Восточной Европы должны принять самостоятельное решение о том, готовы ли они принять какие-либо уступки в отношениях с российской стороной ради прекращения боевых действий и создания режима тишины.

Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины. Я не считаю, что им придется делать это. Но это им решать. Джо Байден, президент США

Политик констатировал, что в настоящее время между Москвой и Киевом идут переговоры. Лидер США добавил, что не принимает участия в данных консультациях.

В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена.

Фото и видео: Белый дом