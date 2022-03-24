В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена

Президент США должен принять участие в саммитах НАТО, G7 и ЕС.

Мужчина бросил бутылку в кортеж президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Sudinfo.

Инцидент произошел в Брюсселе, когда американский лидер проезжал по центру города. Информацию подтвердил официальный представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.

Сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и находился далеко от кортежа Байдена. Полиция задержала его. Охрана маршрута кортежа усилилась.

Отметим, что Джо Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах НАТО, G7 и ЕС.

Ранее в Белом доме анонсировали новый пакет санкций против России.

Видео: Twitter/StarkNakedBrief