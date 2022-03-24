В Бельгии мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена

Мужчина бросил бутылку в кортеж президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание Sudinfo.
Инцидент произошел в Брюсселе, когда американский лидер проезжал по центру города. Информацию подтвердил официальный представитель брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.
Сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и находился далеко от кортежа Байдена. Полиция задержала его. Охрана маршрута кортежа усилилась.
Отметим, что Джо Байден прибыл в Брюссель для участия в саммитах НАТО, G7 и ЕС.
Ранее в Белом доме анонсировали новый пакет санкций против России.
Видео: Twitter/StarkNakedBrief
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