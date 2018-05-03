Джейк Салливан рассказал, что Байден обсудит вопрос с коллегами в Брюсселе.

В Белом доме анонсировали новый пакет санкций против России. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник объяснил журналистам, что Вашингтон и страны Евросоюза дополнительно введут антироссийские ограничения, а также ужесточат существующие санкции по итогам предстоящего визита Байдена в Брюссель.

Он присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения действующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить надежное исполнение. Джейк Салливан, представитель Белого дома

Салливан заметил прессе, что о новых санкциях США будет объявлено в четверг по результатам обсуждений проекта с союзниками в Брюсселе. Салливан отказался заранее анонсировать СМИ какие-либо детали будущих рестрикций. Страны намерены предпринять усилия, направленные на то, чтобы помешать обходу санкций и препятствованию попыток со стороны любой страны помочь России.

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