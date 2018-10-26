Байден: ракету "Кинжал" почти невозможно остановить

Американский президент сообщил о работе российской гиперзвуковой ракеты.

Американский президент Джо Байден заявил, что российскую ракету "Кинжал" почти невозможно остановить. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед представителями национальных предприятий в Вашингтоне. Ранее в российском министерстве по обороне рассказали, что в рамках проведения специальной военной операции на Украине гиперзвуковая ракета уничтожила подземное хранилище боевых частей, в которых хранились украинские боеприпасы для комплексов "Точка-У". Объекты ликвидированы в Ивано-Франковской области.

У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить. Джо Байден, президент США

Пентагон ранее отметил журналистам, что не может ни "независимо подтвердить", ни опровергнуть заявление российских военных о запуске "Кинжала" на Украине. Также Пентагону непонятна причина использования Россией такого оружия в конфликте против Киева.

Байден отрицает наличие биологического и химоружия США в Европе.

Фото и видео: Белый дом