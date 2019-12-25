Байден отрицает наличие биологического и химоружия США в Европе

В Белом доме рассказали о "явном признаке" провокаций со стороны РФ.

Американский президент Джо Байден отрицает наличие биологического и химического оружия США в Европе. Такое заявление глава государства сделал в Вашингтоне во время встречи с представителями национальных предприятий и бизнеса. Политик уточнил, что вышеупомянутые данные не соответствуют действительности. По мнению политика, для мира эти слухи должны стать "явным признаком" того, что российские власти изучают возможность применения данных видов вооружения.

Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую. Они также предполагают, что у Украины есть биологическое оружие, на Украине. Джо Байден, президент США

Напомним, что министерство по обороне РФ ранее провело презентацию с прессой. Из нее следует, что США потратили более 200 млн долларов на финансирование биологических лабораторий, расположенных на Украине. Учреждения участвовали в американской военно-биологической программе. Специалисты работали с возбудителями чумы и сибирской язвы.

Байден назвал неточной идею о том, что Украине не хватает военной техники.

Фото и видео: Белый дом