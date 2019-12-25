Байден назвал неточной идею о том, что Украине не хватает военной техники

В Белом доме объяснили, что Киев получает от США и НАТО "все необходимое".

Американский президент Джо Байден назвал неточной идею о том, что Украине не хватает поставок современной военной техники. Такое мнение глава государства высказал во время общения в Вашингтоне с представителями национальных предприятий и бизнес-структур. Политик уточнил, что не будет тратить свое время и вдаваться в подробности, лишь укажет на суть вопроса. Байден полагает, что ВСУ имеют все необходимое вооружение, которая "имеет рациональный смысл" с точки зрения Вооруженных сил США и НАТО.

Поскольку наши ответные меры работают, поскольку Украина сражается так доблестно и использует военную технику, которую мы им предоставили, - только США выделили более $2 млрд… Джо Байден, президент США

Джо Байден назвал "весомым" аргументом использование ВС РФ на Украине гиперзвукового оружия. Политик считает, что применение данного вида оружия с обычными боеголовками не дает особых преимуществ для Москвы. При этом президент подчеркнул, что такую ракету "практически невозможно" перехватить.

Байден: Россия ответит на санкции Запада кибератаками.

Фото и видео: Белый дом