Байден: Россия ответит на санкции Запада кибератаками

В Белом доме призвали США ждать "последствий" из-за санкций для РФ.

Американский президент Джо Байден полагает, что Россия ответит на санкции Запада кибератаками. Такое мнение глава государства высказал во время совещания с представителями местного бизнеса. Политик затронул вопрос о возможной реакции Москвы на западные ограничения, а также о российском президенте Владимире Путине.

Он знает, что будут суровые последствия в связи с единым фронтом НАТО.И что я очень хочу сразу упомянуть для всех вас, так это то, что, на мой взгляд, на наш взгляд, одним из инструментов, который он, вероятнее всего, использует, является кибератака. Джо Байден, президент США

Глава СШа считают, что российские хакеры обладают чрезвычайно изощренным потенциалом для совершения преступлений в киберпространстве.

Пентагон: поддержка спецоперации на Украине для Китая — "плохой выбор".

Фото и видео: Белый дом