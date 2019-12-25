Пентагон: поддержка спецоперации на Украине для Китая — "плохой выбор"

Такой посыл США дали КНР в рамках общения между лидерами Байденом и Си Цзиньпином.

В США ясно дали понять Китаю, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор". Такое заявление в эфире местного телеканала CNN сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что накануне вечером состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств около двух часов беседовали друг с другом по видеосвязи. Позже высокопоставленный представитель Белого дома заявил прессе о том, что Байден не выдвигал каких-либо требований Пекину.

Пентагон: США не будут мешать в поставках самолетов на Украину.

Фото и видео: YouTube / CNN