Пентагон: поддержка спецоперации на Украине для Китая — "плохой выбор"

В США ясно дали понять Китаю, что поддерживать российскую операцию на Украине — "плохой выбор". Такое заявление в эфире местного телеканала CNN сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
Не хочу спекулировать или вдаваться в гипотетические рассуждения. Я надеюсь, что Китай не будет поддерживать.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Напомним, что накануне вечером состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств около двух часов беседовали друг с другом по видеосвязи. Позже высокопоставленный представитель Белого дома заявил прессе о том, что Байден не выдвигал каких-либо требований Пекину.
Пентагон: США не будут мешать в поставках самолетов на Украину.
Фото и видео: YouTube / CNN
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