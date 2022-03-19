Пентагон: США не будут мешать в поставках самолетов на Украину

Ллойд Остин рассказал, что США приветствуют военную помощь Киеву от третьих стран.

Пентагон: США не будут мешать третьим странам в поставках боевых самолетов на Украину. Такое официальное заявление в эфире местного телеканала CNN сделал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Другие государства вправе делать то, что они считают нужным. США определенно не будут стоять на пути стран, предоставляющих помощь. Ллойд Остин, глава Пентагона

Чиновник объяснил позицию Вашингтона. Он рассказал, что в США продолжают фокусировать свое внимание тех моментах, которые должны позволить украинской стороне "добиться изменений в этой битве". Ллойд Остин упомянул в данном контексте поставки средств противовоздушной обороны, противотанковых систем и другой техники, которая ранее уже доказала свою эффективность.

Глава Пентагона надеется скоро встретиться с Алексеем Резниковым.

Фото и видео: YouTube / CNN

