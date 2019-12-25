Глава Пентагона надеется скоро встретиться с Алексеем Резниковым

Ллойд Остин рассказал о контактах между военными ведомствами США и Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что надеется вскоре встретиться со своим украинским коллегой, министром по обороне Алексеем Резниковым. Такое заявление американский чиновник сделал в эфире местного телеканала CNN. Гость программы заметил, что США разговаривают с партнерами ежедневно, в том числе это касается и военного ведомства.

Я надеюсь, что у меня будет шанс вскоре встретиться с министром обороны Украины. Но в любом случае между представителями нашего руководства и руководства других стран идет постоянный диалог. Ллойд Остин, глава Пентагона

В Пентагоне уточнили, что Вашингтон продолжат оказывать военную помощь Украине. США предоставляют государству в Восточной Европе то вооружение и технику, которые, с точки зрения министерства обороны, в наибольшей степени поможет Киеву в боевых действиях против РФ. Речь идет, в том числе, и противовоздушных, противотанковых ракетных системах и беспилотниках.

Остин: войска США не будут задействованы на Украине.

Фото и видео: YouTube / CNN