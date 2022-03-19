Остин: войска США не будут задействованы на Украине

Шеф Пентагона считает опасным противостояние ядерных держав.

Глава Пентагона заверил, что американские войска не будут задействованы на Украине. В очередной раз официальный представитель США высказывает журналистам позицию о том, что Вашингтон не намерен втягивать собственные войска в региональный конфликт в Европе. Еще раз такими сведениями с местным телеканалом CNN поделился министр оборонного ведомства Ллойд Остин. По словам чиновника, в противном случае это грозило бы стране полномасштабным конфликтом с российской стороной. В США подчеркнули, что такое противостояние никому не нужно.

Для того, чтобы ввести и поддерживать бесполетную зону, необходимо было бы получить контроль в воздухе, а это, в свою очередь, означало бы взаимодействие с российскими самолетами. Ллойд Остин, глава Пентагона

Шеф Пентагона напомнил прессе, что США пришлось бы вывести из строя российские средства противовоздушной обороны на Украине, на территории Белоруссии и самой России. Остин напомнил, что ситуация затронет две ядерные державы, поэтому конфликт плохо обернулся бы для региона и мира в целом.

Остин: США нечего объявить о передаче С-300 Украине.

Фото и видео: YouTube / CNN