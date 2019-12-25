Остин: США нечего объявить о передаче С-300 Украине

В Пентагоне рассказали, что не могут предоставить конкретику о возможной передаче ЗРК Киеву.

В Пентагоне заявили, что США нечего объявить о возможной передаче Западом зенитных ракетных комплексов С-300 Украине. Такой информацией с журналистами на совместном брифинге со словацким министром обороны Ярославом Надем в Братиславе заявил американский шеф Ллойд Остин. Также иностранец сообщил, что у Вашингтона нет решения о замене систем противовоздушной-противоракетной обороны Словакии (на вооружении находятся С-300) на другие образцы.

Мы ведем консультации…, чтобы убедиться, что мы получим как можно больше потенциала для продолжения оказания помощи украинским силам. Эти консультации будут продолжаться, но мне нечего объявить. Ллойд Остин, глава Пентагона

В Пентагоне уточнили, что вопрос относительно замены систем ПВО-ПРО для Словакии является не исключительно темой для США, но также и всего НАТО.

Пентагон: бесполетная зона над Украиной приведет к войне РФ с США.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News