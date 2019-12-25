Ллойд Остин заявил, что военные США не будут сражаться с силами России.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что бесполетная зона над Украиной приведет к войне РФ с США. Такое заявление американский министр по обороне сделал в рамках совместной пресс-конференции с коллегой из Словакии. Иностранец подчеркнул, что силы США не будут воевать против РФ, а установление над Украиной беспилотной зоны неминуемо бы привело именно к такому развитию ситуации.

Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что Киевский режим неоднократно просил западных партнеров, включая США и НАТО ввести в стране бесполетную зону. Официальные лица из этих государств говорят о невозможности закрытия неба из-за риска начала третьей мировой войны. При этом они продолжают поставлять Киеву вооружение.

Пентагон: НАТО не планирует менять расстановку сил после удара во Львовской области.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News