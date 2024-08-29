RTL: в Швейцарии нашли тела пропавших в 1992 году бельгийских альпинистов

Мужчины погибли из-за неблагоприятных погодных условий.

Тела пропавших в 1992 году людей обнаружены на территории Швейцарии в результате таяния ледника. Соответствующими данными поделились с западной аудиторией представители телеканала RTL. В иностранном СМИ уточнили, что полиция кантона Вале 19 августа опубликовала результаты анализа ДНК найденных жертв стихии. Установлено, что тела двух мужчин, найденных в конце июля из-за таяния ледника Трифт, принадлежат бельгийским альпинистам.

Напомним, что в начале осени 1992 года двое мужчин в возрасте 39 лет и 41 год попытались взойти на вершину Вайсмис высотой 4017 метр. Однако путешественники попали в непогоду и исчезли из поля зрения. Затем поисковые группы смогли обнаружить только снаряжение альпинистов. Тела погибших оставались на протяжении десятилетий лежать в толще местного ледника.

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