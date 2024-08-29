Европейский гуманизм. Швейцария начала отказывать россиянам во въезде на лечение

Причины отказов в европейской стране не называются, хотя некоторые пациенты уже оплатили медицинские услуги.

Власти Швейцарии впервые начали отказывать гражданам России во въезде для лечения без объяснения причин. Об этом в беседе в РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

По его словам, об отказах стало известно от отечественных врачей, которые работали с пациентами из России. Ранее россияне, приезжавшие в страну специально на лечение, с подобными ситуациями не сталкивались.

Попов подчеркнул, что несколько таких случаев произошли с работающими с российскими пациентами медиков. При этом людям не известны причины принятых Швейцарией решений.

Посол акцентировал на финансовой стороне сложившейся ситуации: некоторые граждане РФ заранее перевели деньги швейцарским клиникам за медицинские услуги. Вот только получив отказ во въезде они не смогли воспользоваться оплаченным лечением не смогли. Попов назвал происходящее исключительной ситуацией.

Ранее представитель МИД Мария Захарова упомянула о том, что Швейцария перестала быть нейтральной страной по отношению к России.

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