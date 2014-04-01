Писатель и политик считает, что РФ может говорить с Западом на своих условиях.

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России. Соответствующее заявление литератор и политик сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". По мнению эксперта, в настоящее время западных антироссийских санкций фиксируется так много, что для Москвы будет "все равно, что сделать". Прилепин полагает, что власти РФ способны говорить на собственных условиях. Сопредседатель фракции "Справедливая Россия - За правду" пояснил СМИ, что стране предстоит еще много катастрофически тяжелой работы, но при этом он видит один одновременно разумный, но и самый безумный и радикальный вариант.

Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или еще чего-то будет эта территория получать. Захар Прилепин, писатель и депутат

Парламентарий считает, что Россия уже и так дошла до очень высоких уровней противостояния с Западом. Он уверен в том, что санкционное давление через месяц усилится. Прилепин призывает Москву вести переговоры с Белоруссией, польшей, Венгрией, США и другими мировыми игроками, которые готовы дискутировать о будущем Украины.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости