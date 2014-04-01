Арестович: Россия уничтожила практически всю украинскую оборонную промышленность

Советник Зеленского объяснил, зачем сторонам конфликта нужно договариваться.

Советник украинского президента Владимира Зеленского сообщил, что Россия уничтожила практически всю местную оборонную промышленность. Такое видеозаявление сделал Алексей Арестович. Чиновник призвал сограждан не радоваться мнимому отсутствию боевых потерь. По словам специалиста, Минобороны РФ нанесла значительные удары по военизированным формированиях на нескольких участках фронта на Донбассе.

Если вы думаете, что мы не несем потери, то вы глубоко ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность и добивают ее. Алексей Арестович, советник президента Украины

Алексей Арестович также намекнул зрителям о том, что Украине неизбежно придется идти на какие-то уступки российской стороне. Советник главы государства подчеркнул, что когда в стране происходит "большая военная агрессия", то в этом случае обе стороны конфликта несут потери, поэтому должны договариваться друг с другом.

Ермак остался недоволен действием антироссийских санкций.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости