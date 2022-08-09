В 2024 году в Ленобласти выплата за опекунство вырастет

Губернатор региона Александр Дрозденко подписал внесение изменений в закон "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

В следующем году размер ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством, вырастет. Речь идет о Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко подписал внесение изменений в закон "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области".

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с 1 января размер выплаты устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в Ленобласти, то есть опекунам будут выплачивать 15 739 рублей.

Ранее на Piter.tv: в список претендентов на соцвыплаты вошли 52 петербургские семьи. Общая сумма выделенных средств составляет 219,1 млн рублей, а средний размер каждой выплаты превышает четыре млн рублей.

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Фото: Pxhere