В список претендентов на соцвыплаты вошли 52 петербургские семьи

Общая сумма выделенных средств составляет 219,1 млн рублей, а средний размер каждой выплаты превышает четыре млн рублей.

В Северной столице утвердили список претендентов на получение социальных выплат для молодых семей в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В перечень вошли 52 семьи в городе, информирует пресс-служба жилищного комитета.

Общая сумма выделенных средств составляет 219,1 млн рублей, а средний размер каждой выплаты превышает четыре млн рублей. Полученные средства могут быть использованы для таких целей, как приобретение жилья, покупка квартиры в новостройке, строительство дома, а также для оплаты первоначального взноса или погашения ипотеки.

В рамках программы предоставляется важное преимущество молодым семьям, имеющим троих и более детей, а также гражданам, которые были зарегистрированы в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года. Однако для попадания в список претендентов на помощь со стороны государства доходы семьи должны быть достаточными, чтобы покрыть оставшуюся стоимость жилья или ипотеки.

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