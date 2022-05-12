Лучшие работники по обращению с ТКО получили награды от Смольного

Обработка ТКО выросла на 27% по сравнению с 2021 годом и на данный момент составляет 56% от общего объёма.

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил выдающихся сотрудников сферы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил заметное развитие отрасли за последние два года. В частности, за этот период были разработаны новые логистические механизмы перемещения отходов с мест сбора до последующей обработки. Ежедневно в Северной столице работают около 350 мусоровозов и бункеровозов, а также 60 единиц специальной техники для транспортировки отходов.

Обработка ТКО выросла на 27% по сравнению с 2021 годом и на данный момент составляет 56% от общего объёма. Построен новый завод "Волхонка", вторая очередь которого близка к завершению.

Также Петербурге функционирует более 26 тыс. контейнерных площадок. За первые 10 месяцев текущего года было собрано почти на 68 тыс. т больше коммунальных твердых отходов, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выделит более 3,5 млрд рублей на летнюю оздоровительную кампанию 2024 года.

Фото: Правительство Петербурга