Петербург выделит более 3,5 млрд рублей на летнюю оздоровительную кампанию 2024 года

За прошлый сезон город принял более 2,7 тыс. ребят из других регионов.

Правительство Северной столицы выделит свыше 3,5 млрд рублей на проведение оздоровительной кампании для детей в летнем сезоне 2024 года. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Финансирование увеличилось на полмиллиарда рублей в сравнении с показателями 2022 года. В результате количество льготных путевок возрастёт более чем на 16 тыс. Кроме того, в 2024 году в Петербурге будет запущена новая система электронной подачи заявлений в городские лагеря. Также планируется увеличение количества мест в учреждениях.

Дневные лагеря в период летних, весенних и осенних школьных каникул будут открыты в каждом районе города. В правительстве Петербурга добавляют, что 145 тыс. путевок детям было предоставлено с полной или частичной компенсацией. За прошлый сезон город принял более 2,7 тыс. ребят из других регионов.

Ранее в Петербурге продлили бесплатный проезд в транспорте для детей участников спецоперации.

Фото: Telegram / Александр Беглов