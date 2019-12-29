Видео: Располневшая Бритни Спирс станцевала и сломала ногу

Певица опубликовала видео с моментом, как она ломает ногу.

Бритни Спирс сломала ногу на репетиции.

Бритни Спирс в своем аккаунте в инстаграм опубликовала видео с ее репетицией. Звезда сообщила подписчикам, что решила возобновить занятия танцами после перерыва и сломала ногу. На видео 38-летняя Спирс танцует, и во время одного из движений ногами раздается громкий хруст, а певица оседает на пол. Бритни извинилась за слишком громкий хруст.

Большинство подписчиков поддержали певицу и пожелали ей скорейшего восстановления. Но нашлись и те, кто раскритиковал Бритни Спирс за потерю формы и располневшую фигуру.

Видео: Бритни Спирс