Видео: Располневшая Бритни Спирс станцевала и сломала ногу

Бритни Спирс сломала ногу на репетиции.
Бритни Спирс в своем аккаунте в инстаграм опубликовала видео с ее репетицией. Звезда сообщила подписчикам, что решила возобновить занятия танцами после перерыва и сломала ногу. На видео 38-летняя Спирс танцует, и во время одного из движений ногами раздается громкий хруст, а певица оседает на пол. Бритни извинилась за слишком громкий хруст.
Большинство подписчиков поддержали певицу и пожелали ей скорейшего восстановления. Но нашлись и те, кто раскритиковал Бритни Спирс за потерю формы и располневшую фигуру.
Видео: Бритни Спирс
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