Близкие певицы МакSим попросили прекратить спекуляции в СМИ о ее здоровье

Исполнительница сообщила о своем плохом самочувствии 11 июня.

Пиар-менеджер российской певицы МакSим Яна Богушевская попросила общественность и средства массовой информации прекратить всяческие спекуляции на здоровье исполнительницы. Ее слова передает ТАСС.

По данным агентства, в настоящее время МакSим остается в медикаментозном сне на ИВЛ. Богушевская также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что певица находится в критическом состоянии.

Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких: каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом <…> Любая информация, которая будет появляться в интернете, это либо спекуляции, либо слитая информация. Яна Богушевская, пиар-менеджер МакSим

Напомним, 11 июня в социальной сети МакSим появилась информация о том, что певица начала себя не очень хорошо чувствовать: у нее повыилась температура, а также проявились некоторые симптомы простуды. Тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. 19 июня в СМИ сообщалось, что исполнительницу отправили на лечение в медицинское учреждение с пневмонией, а позже ввели в искусственную кому.

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Фото: ВК/Марина Максимова