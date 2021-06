Ушла из жизни звезда клипов группы Little Big Полина Соколова

Причиной смерти могла стать коронавирусная инфекция.

Ушла из жизни актриса Полина Соколова, известная в качестве звезды клипов группы Little Big "Give Me Your Money", "Faradenza", "Skibidi (Romantic Edition)" и "Everybody". Об этом 19 июня рассказали на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте". По предварительной информации, причиной смерти могла стать коронавирусная инфекция.

Мы соболезнуем её близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром Группа Little Big

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на кавер популярной песни Everybody американского бой-бэнда Backstreet Boys набрал на YouTube почти 3,5 млн просмотров за три дня. Премьера клипа состоялась 4 июня, в съемках принимала участие и Полина Соколова. Режиссерами видео выступили Алина Пязок и фронтмен Little Big Илья Прусикин.

Фото: ВКонтакте / Little Big