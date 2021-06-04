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Группа Little Big выпустила новый клип на песню Everybody

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За несколько часов ролик набрал около 500 тысяч просмотров.

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила новый клип на песню Everybody. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

В клипе солистка Софья Таюрская, которая на днях призналась, что у нее роман с Ильичом, предстала в образе Золушки. К ней прилетает фея и превращает лохмотья в модный наряд, а тыкву в шикарный автомобиль. Лидер группы Ильич и вовсе поет в дуэте с козлом.

За несколько часов клип набрал на YouTube около 500 тысяч просмотров. При этом не все пользователи интернета остались довольны новой работой группы.

Очень смешанные чувства: клип бомбический, отсылки супер, музыка тоже, но... кавер?! Даже без указания на это. Непонимание. Козел конечно запоминается, но не торкнуло ни мяуканье, ни блеянье. Какой-то ступор после просмотра. Видеоряд пушка.

Отметил один из комментаторов

Когда же наконец прекратится последствие выкуренных карандашей?

Задался вопросом другой

Илюша что ты сделал? С песней Backstreet boys – Everybody

Спросил третий

Ранее Little Big выпустили сборник каверов на песни Backstreet Boys, Ramones и Кадышевой.

Видео: YouTube / Little Big

Теги: little big, новый клип
Категории: Музыка, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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