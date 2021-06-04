Петербургская рейв-группа Little Big выпустила новый клип на песню Everybody. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.
В клипе солистка Софья Таюрская, которая на днях призналась, что у нее роман с Ильичом, предстала в образе Золушки. К ней прилетает фея и превращает лохмотья в модный наряд, а тыкву в шикарный автомобиль. Лидер группы Ильич и вовсе поет в дуэте с козлом.
За несколько часов клип набрал на YouTube около 500 тысяч просмотров. При этом не все пользователи интернета остались довольны новой работой группы.
Очень смешанные чувства: клип бомбический, отсылки супер, музыка тоже, но... кавер?! Даже без указания на это. Непонимание. Козел конечно запоминается, но не торкнуло ни мяуканье, ни блеянье. Какой-то ступор после просмотра. Видеоряд пушка.
Отметил один из комментаторов
Когда же наконец прекратится последствие выкуренных карандашей?
Задался вопросом другой
Илюша что ты сделал? С песней Backstreet boys – Everybody
Спросил третий
Ранее Little Big выпустили сборник каверов на песни Backstreet Boys, Ramones и Кадышевой.
Видео: YouTube / Little Big
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