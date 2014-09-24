Little Big выпустили сборник каверов на песни Backstreet Boys, Ramones и Кадышевой

Альбом можно послушать в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила новый альбом, в который вошли каверы популярных песен. В их числе Everybody американского бой-бэнда Backstreet Boys, Blitzkrieg Bop панков Ramones, "Колдунья" российской певицы Надежды Кадышевой.

В альбом вошли пять треков. Кроме перечисленных выше композиций в нем также оказались каверы Barbie Girl датской поп-группы Aqua и Mamma Maria итальянцев Ricchi e Poveri. Пластинку можно послушать в Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке".

Обложка к альбому делает отсылку к альбому Nevermind американской рок-группы Nirvana. В роли младенца выступил вокалист Антон Лиссов. Купюра номиналом в 1 долларов превратилась у Little Big в 100 долларов.

Поклонникам группы новый альбом пришелся не по душе. "Что эти эмоциональные качели? Нормально же начали с we are LB. Шо опять за ***?", "Колдунью как-то не ожидала тут увидеть, точнее услышать", "Что за пародия на Нирвану", "Блин, где трэш, куда вы пропали? зачем это то? Схаваем конечно, вы что закончились совсем?", "Как-то не зашло, ничего нового в песни особо не привнесено... Как-то это не ваше мне кажется, когда вы создаете из ничего, оно выстреливает", - написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее Little Big выпустили новую песню в нетипичном для себя жанре хард-рок.

Фото: ru.wikipedia.org

Видео: Instagram / littlebigband