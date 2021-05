Little Big выпустили новую песню в нетипичном для себя жанре хард-рок

Трек получил название We are Little Big ("Мы - Little Big").

Петербургская рейв-группа Little Big выпустила новую песню в нетипичном для себя жанре хард-рок. Композиция под названием We are Little Big ("Мы - Little Big") опубликована в социальных сетях группы. Боже, храни панк! Боже, храни рейв! Поется в песне Трек длится чуть более двух минут. Поклонники Little Big остались в восторге от новой песни, заявив, что группа вернулась к своим истокам. "ГОСПОДИ НАКОНЕЦ-ТО LITTLE BIG ВЫПУСТИЛИ ГОДНОТУ!!!!!!!!", "ВЫ ВЕРНУЛИСЬ", "Вот это уже интереснее! Наконец-то! Продолжайте в том же духе!", "Ну наконец-то, боже, мольбы были услышаны", "Очень надеюсь, что это не единственная метал песня на будущей пластинке", - написали комментаторы в Instagram. Ранее мы писали, что Манижа выступит в финале "Евровидения" под пятым номером. Видео: Instagram / littlebigband