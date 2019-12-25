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Группа Little Big отменила российский тур WE ARE LITTLE BIG
Сегодня, 11:16
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Группа Little Big отменила российский тур WE ARE LITTLE BIG

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Концерт в Ледовом дворце Петербурга планировался на 19 ноября.

Группа Little Big объявила об отмене тура по России. Сообщение об этом появилось в соцсетях музыкального коллектива.

В силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным.<...> Мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас!

ваши Little Big

Концерт в Ледовом дворце Петербурга планировался на 19 ноября. Все купленные билеты можно вернуть по месту приобретения.

Напомним, в июне стало известно, что группа Little Big переехала в Лос-Анджелес.

Фото: ВКонтакте / LITTLE BIG

Теги: little big, we are little big
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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