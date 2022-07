Группа Little Big отменила российский тур WE ARE LITTLE BIG

Группа Little Big объявила об отмене тура по России. Сообщение об этом появилось в соцсетях музыкального коллектива.

В силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным.<...> Мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас!

ваши Little Big