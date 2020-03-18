Петербургская группа Little Big переехала в Лос-Анджелес

Коллектив позиционирует себя в качестве "сатирической арт-коллаборации", которая рассматривает в своих композициях и клипах российские проблемы.

Петербургская группа Little Big объявила, что теперь базируется в Лос-Анджелесе. Об этом музыканты заявили на своем официальном сайте.

Рэйв-группа Little Big появилась в 2013 году. Коллектив позиционирует себя в качестве "сатирической арт-коллаборации", которая рассматривает в своих композициях и клипах российские проблемы и стереотипы.

Большинство песен исполнители поют на английском языке. Основатель и лидер группы - музыкант и видеоблогер Илья Прусикин.

Ранее на Piter.tv: новый клип Шнурова "Оспа" набрал 3 млн просмотров на YouTube.

Фото: ВКонтакте / LITTLE BIG