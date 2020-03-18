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Петербургская группа Little Big переехала в Лос-Анджелес
Сегодня, 18:17
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Петербургская группа Little Big переехала в Лос-Анджелес

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Коллектив позиционирует себя в качестве "сатирической арт-коллаборации", которая рассматривает в своих композициях и клипах российские проблемы.

Петербургская группа  Little Big объявила, что теперь базируется в Лос-Анджелесе. Об этом музыканты заявили на своем официальном сайте.

Рэйв-группа Little Big появилась в 2013 году. Коллектив позиционирует себя в качестве "сатирической арт-коллаборации", которая рассматривает в своих композициях и клипах российские проблемы и стереотипы. 

Большинство песен исполнители поют на английском языке. Основатель и лидер группы -  музыкант и видеоблогер Илья Прусикин.

Ранее на Piter.tv: новый клип Шнурова "Оспа" набрал 3 млн просмотров на YouTube.

Фото: ВКонтакте / LITTLE BIG

Теги: little big, лос-анджелес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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