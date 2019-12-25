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Новый клип Шнурова "Оспа" набрал 3 млн просмотров на YouTube
Сегодня, 11:01
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Новый клип Шнурова "Оспа" набрал 3 млн просмотров на YouTube

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Клип посвящен проблеме инфицирования европейцев оспой обезьян.

Новый клип российского музыканта Сергея Шнурова "Оспа" набрал 3 миллиона просмотров на YouTube. Ролик выложен на официальном канале группировки "Ленинград". На этот раз композиция оказалась посвящена проблеме с распространением обезьяньей оспы на территории Европы. "Оспа" посвящена заразным инфекциям.

Чтобы не заразиться оспой, избегайте контактов с обезьянами.

текст песни

Поклонники творческого коллектива предложили Сергею Шнурову спеть песню на английском языке для того, чтобы советы точно дошли до европейских слушателей.

Шнуров и "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика".

Фото и видео: YouTube / Ленинград
 

Теги: клип, ленинград, оспа, оспа обезьян, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Культура, Музыка,

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