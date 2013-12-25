Шнуров и "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика"

Российский музыкант Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика". В ироничной манере артисты спели про западное санкционное давление на страну, про кризис и импортозамещение. Ролик доступен на официальном YouTube-канале творческого коллектива. В кадре корреспондент Шнуров рассказывает о положении дел ведущей несуществующего телеканала.
Были времена, и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном — наоборот.
текст песни
За несколько часов после публикации клип успел собрать более миллиона просмотров. Ранее Сергей Шнуров выпустил новую песню о Беглове "Мерси, Баку!".
Фото: YouTube / Ленинград
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