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Шнуров и "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика"
Сегодня, 11:38
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Шнуров и "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика"

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Музыканты высмеяли импортозамещение и санкции.

Российский музыкант Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика". В ироничной манере артисты спели про  западное санкционное давление на страну, про кризис и импортозамещение. Ролик доступен на официальном YouTube-канале творческого коллектива. В кадре корреспондент Шнуров рассказывает о положении дел ведущей несуществующего телеканала.

Были времена, и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном — наоборот.

текст песни

За несколько часов после публикации клип успел собрать более миллиона просмотров. Ранее Сергей Шнуров выпустил новую песню о Беглове "Мерси, Баку!".

Фото: YouTube / Ленинград

Теги: клип, ленинград, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Музыка,

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