Шнуров и "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика"

Музыканты высмеяли импортозамещение и санкции.

Российский музыкант Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" выпустили клип "Наша экономика". В ироничной манере артисты спели про западное санкционное давление на страну, про кризис и импортозамещение. Ролик доступен на официальном YouTube-канале творческого коллектива. В кадре корреспондент Шнуров рассказывает о положении дел ведущей несуществующего телеканала.

Были времена, и был народ. Мы по территории велики, ну а в остальном — наоборот. текст песни

За несколько часов после публикации клип успел собрать более миллиона просмотров. Ранее Сергей Шнуров выпустил новую песню о Беглове "Мерси, Баку!".

Фото: YouTube / Ленинград